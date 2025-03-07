龍吟虎嘯：雷厲風行 結果未知

美國總統特朗普日前在國會發表演說，聲稱現屆政府上任43天內所取得的成就，比過往大多數政府4年或8年的成就更多，吹噓如今美國的動力、精神、驕傲和信心已經回歸，美國夢正澎湃湧現，國家正處於東山再起的邊緣，世界從未見過，也許永遠不會再見到。

何以這麼「輝煌偉大」呢？特朗普說，過去6周他簽署了近100項行政命令、採取400多項行政措施；他聲稱過去數周成功驅逐大量非法移民，為工薪家庭提供巨大救助；他表示已經對多個國家大幅提高多項關稅，他要在白宮成立新的造船辦公室，重振美國造船業；他再次重申本屆政府要「收回由美國建造的巴拿馬運河」，又稱他「支持格陵蘭的未來選擇」，認為美國會得到格陵蘭。

特朗普的演說長達99分鐘，據稱是美國歷任總統在國會發表演說時間最長，其自我標榜之程度也可謂「駭人聽聞」，是「世界從未見，永遠不會再見」，也即「前無古人，後無來者」是也。不過，用大功率抽水機抽去水分後，倒是可見它的「真實情況」，也即他在43天內簽署了100項行政命令、採取了400多項行政措施，其準備工作是相當不易、下了大量工夫的。

這些行政命令、行政措施涉及無數方面，要除弊興利，切實實行，方法對頭，對症下藥，絕不容易，更不是「三下五除二」可以叱咤立辦的。可見特朗普其人既能大吹大擂、忽悠雷人，又心思縝密、頗具實幹，在選舉前就做了長期準備。之所以如此，一是他吸取了第一次當總統時匆忙上陣、準備不足的教訓；二是他深知歲月不饒人、形勢不饒人，上任後必須雷厲風行，快刀斬亂麻，他的工作進度不能以年算、以月算、以周算，必須以日算，甚至以小時算。

然而，特朗普的吹噓還是太早太過，他的100項行政命令、400多項行政措施到底執行得怎麼樣？關稅大戰到底能打成怎樣？他的奪人領土到底能否如願？十畫尚未有一撇也！