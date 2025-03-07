坦言集：美國紙老虎

特朗普全面發動貿易戰，其中包含陰謀。對某些國家表面看是重擊，但在對方屈服之後，便可以改變。一方面這是他談判的技巧，另一方面，亦可能是美國與之的合謀，形成一個重壓氣氛，使美國實際打擊的對象感受到更大的壓力。也顯示特朗普的全球取向，不單止針對少數國家，他主張的是普世價值，沒有任何國家可以例外。

在特氏的全面貿易戰出擊裏，最大隱藏的針對目標是中國。在全面開展攻擊的同時，中國亦不能置之度外。對中國出口美國的商品，在加徵10%關稅之後再徵10%，實際比加拿大、墨西哥的加徵25%更多，因對中國的關稅已多於北美自由貿易協定，美國對中國也有不少貿易歧視和制裁，基數不小。中國迅即反擊，招來美國不滿，美國必然有更強硬的「反」反擊。中美對擊之下，可能便會變成美國對外貿易戰的重心，聲勢掩蓋美國與其他國家的貿易戰，中美之爭會逐步變成主戰場。

中國應對之法，一是暫緩反擊，不作美國貿易戰的主戰場。但特朗普會得寸進尺，不會猶豫，中國不可能抑止美國的壓迫，示弱更會挑起美國更大的挑釁，第一步是對等關稅，下一步便是全面打擊中國出口進口，以此阻止中國競爭力的發展，迫使中國棄俄從美，在能源方面對美依賴，改變中國對美國的貿易順差。若如此，中國的經濟穩定、發展動力便會大受打擊，討好美國反而弄巧反拙。

二是與美國硬碰，中國現時不但加徵對美關稅，更針對美國政治敏感的出口加稅加限制，對美國急需的進口，徵從中國的出口稅，以至禁止出口美國。美國制裁中國企業，中國亦制裁美國企業，絕對是對着幹，不肯讓步。這變成中國強硬以試探美國的反應，背後的思想是美國依賴進口，不從中國進口，成本大增，也不是全然可替代中國進口。美國的選舉政治，亦不會讓特朗普有能力與中國長期強硬對峙，而不顧選民的反對。而且中國強硬，亦會示範給其他國家，一起對美強硬，使美國顧此失彼，全面貿易戰沒法完成，變成僵持，更添美國的敗勢。

特朗普強勢是不顧國際規矩，若其他各國以其人之道還治其人之身，美國經濟的結構性毛病便會使其外交強勢轉為弱勢，也可引發美國內部的分歧。美國是紙老虎，特朗普亦是紙老虎，對美迷信便成真老虎。不信，紙老虎便現形。