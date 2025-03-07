改裝Tesla藏走私貨 檢值520萬魚肚燕窩

港珠澳橋香港口岸截獲拘司機 上月下旬，海關在港珠澳大橋香港口岸，截查一輛出境的Tesla電動車，在經改裝的車頭行李箱下，和車身與經改裝電池組之間的暗格內，檢獲懷疑走私燕窩及受管制魚肚，估計市值共約520萬元，當場拘捕懷疑涉案中年男司機。海關正追查涉案貨物來源，不排除有進一步拘捕行動。

上月20日，海關根據風險評估及情報分析，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛出境Tesla電動車。關員檢查期間，發現Tesla的車頭行李箱有疑似被改裝的痕迹，由於認為有可疑，於是拆除該行李箱，結果在車內空間檢獲一批高價值燕窩。其後，關員在檢查車底時，亦發現在高壓電池及車底間的隙罅，收藏了一些膠盒和膠袋，在拆除該車的電池查看後，再檢獲另一批燕窩和魚肚。海關最後在車上檢獲約24公斤懷疑走私燕窩及約43公斤懷疑受管制魚肚，總市值約520萬元。

改電池行李箱騰空間 調查人員表示，該輛Tesla收藏懷疑走私物品的地方相信是經過改裝，其車頭行李箱的零件較鬆，行李箱本身亦被換成體積較小的型號，從而騰出更多空間進行走私。同一時間，關員檢查車底電池時，留意到電池上的螺絲並非原廠，而是較長身的螺絲，而電池兩側則被裝上金屬支架，相信有人藉此製造藏物空間，以逃避海關偵查。

倘成功將避60萬稅款 關員指出，涉案車輛刻意選擇在交通高峰時間過關，企圖利用繁忙車流作掩飾，減低被揀選檢查的機會。另外，過往涉及改裝私家車走私的案件，大部分是利用七人車犯案，以電動車走私的情況並不常見，估計走私分子是刻意選擇較冷門的跨境車車種作不法用途。而在今次案件中，不法之徒利用較複雜的方式為車輛改裝，海關在檢查過程中亦要尋求專業技工協助，花費兩至3個小時進行拆除，始能作出詳細檢驗。

依照走私物品當時的排列方式，海關有理由相信，不法分子是用重型機器作為輔助，從車身拆除整個電池組，然後把走私物品放在電池上，再作重新裝嵌。與此同時，電池及食材中間亦加上隔熱物料，以免車輛行駛時的電池溫度提高，影響食材質素。燕窩等貴價食材一直是走私到內地的熱門貨物，今次發現的燕窩大部分為燕盞，價格比燕絲及燕碎更高，若然成功偷運，料可逃避約60萬元稅款。

初步調查顯示，涉案車輛的登記車主是一間空殼公司，在香港並無實質業務運作。涉案53歲男司機已獲准保釋候查，海關正追查該批貨物的來源，不排除會有更多人被捕。涉案魚肚樣本已轉交漁護署作進一步化驗，以確定魚肚是否受到《保護瀕危動植物物種條例》所監管。