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撼大欖隧道收費亭 44歲司機被揭酒駕
【本報訊】昨日凌晨零時許，一名姓蔡（44歲）男子駕駛私家車，沿八鄉青朗公路往九龍方向行駛，當駛至大欖隧道收費亭時，車輛懷疑失控撞向一個收費亭。
警員接報到場，發現司機身有酒氣，他未能通過酒精呼氣測試，經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕司機並帶走調查。
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