載客天星小輪突噴火 濃煙沖天

【本報訊】前日晚上10時許，一艘天星小輪由中環開往尖沙咀，期間煙囱噴出烈燄及大量濃煙，小輪抵達尖沙咀碼頭後，船員隨即協助乘客落船，涉事小輪其後被拖走。有乘客表示，當時從中環乘坐小輪往尖沙咀，啟航不久乍聞一陣燶味，有部分乘客慌忙張望，其後有船員安撫乘客，大家始回復平靜。

同類事故 「夜星」號非首次 有讀者向本報提供影片，可見涉事小輪停泊於尖沙咀碼頭，煙囱噴出數米高的火柱及濃煙，其後相信船長關上引擎，火柱隨即熄滅，事件中暫無收到受傷報告。天星小輪昨日回覆傳媒查詢時指，涉事船隻為「夜星」，事件中所有乘客安全離開。「夜星」已即時暫停渡輪服務，與相關部門進行調查及檢查。

資料顯示，去年12月31日除夕下午，天星小輪「夜星」號於灣仔天星碼頭泊岸載客時，煙囱冒出大量濃煙及噴火燃燒近5分鐘。至今年1月6日，該小輪經維修後重投服務，惟同晚航行途中煙囱再次冒出火花。

事後，天星小輪指旗下所有船隻，皆有作定期檢查及通過相關年檢，而乘客之安全亦為天星小輪最重視的一環。