菲傭涉虐兒 僱主質疑報復責備 B仔半身慘燙甩皮

事發兩日報案 扣查後今提堂 馬鞍山懷疑發生令人髮指虐兒案！有網民近日在社交網站發文，指本周一（3日）其菲傭因偷懶受責後，繼而抱着其一歲的大兒子到廚房煲粥，期間乍聞兒子嚎哭，赫見愛兒身體嚴重灼傷甩皮需送院救治。該網民又稱「男嬰半身甩皮，醫生亦指可能需要植皮」，他質疑有人不堪受責，而把不滿發洩在兒子身上，故此公開事件尋求協助。執法部門經調查後，於前日拘捕一名菲籍女傭，她已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今日提堂。

本周二（4日），網民Sam在網上社交群組發文，指本周一清早因發現女傭清潔時偷懶，故此予以責備。其後女傭抱着其剛一歲的大兒子去廚房煲粥，未幾聽到男嬰嚎哭。他的妻子循聲查看，目睹女傭抱着男嬰在洗手間沖水，形容當時男嬰手部不停甩皮，因此他即時報案並送男嬰入院。

右手臂紅腫 或須植皮 網民Sam又稱，救護員替男嬰治療時，發現男嬰半身甩皮，相信已嚴重灼傷，醫生更指可能要植皮。他質疑女傭疑因不滿受責，把情緒發洩在男嬰身上，所以在網上公開事件，同時上載愛兒受傷的照片。從照片可見，男嬰右手臂又紅又腫，且出現甩皮情況。網民Sam希望尋求解決方法和意見，包括解僱女傭。最後，網民Sam的妻子於前日報案求助。

執法部門表示，前日接獲一名女子報案，指發現其一歲兒子的手部及身體被燙傷，懷疑曾被人不恰當對待。經初步調查後，同日在馬鞍山拘捕一名43歲菲律賓籍女子，並把她扣留調查。被捕女子已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件今日上午在沙田裁判法院提堂。該名男嬰清醒被送往威爾斯親王醫院治理，其後已經出院。消息指，有人事後辯稱，事發時因男嬰用手拉扯電熱水壺的電線，結果遭溢出的熱水灼傷。

不少網民看過男嬰受傷的照片後非常憤怒，指摘女傭的行為人神共憤，紛紛怒罵「好離譜，一歲小朋友要受呢啲苦，何止要被解僱，直頭要坐監」、「好恐怖啊，真係非常之心痛，希望男嬰早日康復」、「都唔明點解會搞到咁，好多工人無危險意識」。

網民：點解抱BB入廚房 另有網民質疑，「邊有可能抱住個男嬰埋爐，仲有當時煲粥係倒瀉？點會一邊手咁樣淋到」、「無啦啦點解要抱男嬰入廚房？咁細擺嬰兒床都得，有理由相信佢係刻意嘅」、「我打死都唔信係意外，直頭同惡魔無分別，坐監係益咗佢，試吓掉番轉用熱水淋佢，太過分了」。