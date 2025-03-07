醫健：醫患同行：第3所醫學院所帶來正面效益

政府為了籌備香港建成第3間醫學院，早前已成立工作組制訂新醫學院的方向及準則，並提出10項主要考慮的條件，包括大學在創新策略定位、教職員人手、校園教學設施、臨床經驗與學習資源、課程結構與評估、收生及資金安排、實施計劃內容、教學與學習質素，以及卓越研究地位等，現時包括科技大學、理工大學及浸會大學均有意成立新醫學院，雖然論大學排名各有高低，但以發展方向及舉辦醫療相關學科的背景，以及教學資源等實力上，難免各有千秋。工作組定下的十大條件亦不是可量化的指標，故此其他「軟實力」也是影響工作組決策的關鍵。3月中旬截標後自有分曉。

政府成立第3所醫學院目標明確，致力培養更多本地醫學人才，提升香港醫療系統競爭力，協助推動香港成為更鞏固的國際醫學培訓、研究及創新發展的地位等。現在香港兩所醫學院，多年來均保持着區內以至國際醫學界領先的地位。在面對偏重外國教育制度及方法來評核的QS ranking中，在醫學領域上，香港大學及中文大學亦能擠進全球的31及48，與芸芸國際知名的「神校」中能和北京大學、東京大學及新加坡國立大學齊名媲美。證明香港兩所醫學院是國際級，香港亦絕對有能力把第3間醫學院推上高峰，只要把三所學院在修讀課程上做到各有特色，應該不會造成惡性競爭。

近年香港的大學在國際水平佔有領先地位，全球最佳百大大學所佔的比率以城市計算亦在國際為於前列，本港之高等教育及學術水平絕對是吸引海外人才及資源的尚方寶劍，把本港專上教育國際化發展絕對是一條康莊大道。

醫科更一向是眾學科收錄標準較高的一科，能吸納全球最頂尖的精英修讀，醫學界的發展理應有更大輻射面，醫療既是社會服務不可或缺的一環，其引申的科研、產業化、知識產權專利、商業效益等更應加強力度發展，政府必須有決心及眼界統領公私營醫療、學術界及創科領域，把醫療產業打造成既有質素及效率的社會服務資源，亦能作為輸出到海外及內地的高端醫療服務品牌，以及其帶動包括科研學術研究，醫護專業訓練與教育，甚至是標竿性的區內業界「領頭羊」，才能把醫療變成更有效益的產業，為庫房賺取收益。

例如，把本地醫療科技發展及輸出，策略性把國內醫療科技踏上國際舞台走出去，訓練大中華區內醫療專業人才及標竿化，吸引一帶一路及大灣區資金投入本地醫療服務及高端品牌走出去，加強各專業領域和大學締造更有影響力的國際學術會議及論壇，透過更緊密合作把產學研發揮更淋漓盡致等，也是踏上「新質生產力」新台階的發展方向。

病人醫護權益協會召集人

龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會