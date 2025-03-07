今早雨勢頻密 最低12℃

【本報訊】近日本港天氣又再轉涼，市民謹記帶外套出門，小心着涼。東北季候風會在近日持續影響廣東，該區氣溫逐步下降，同時一道廣闊雲帶會為沿岸地區帶來幾陣雨。本周後期廣東沿岸天氣相當清涼，內陸地區寒冷。隨着季候風在下周初被偏東氣流取代及覆蓋廣東的雲帶逐漸轉薄，該區氣溫逐步回升，天色較為明朗。預料一股海洋氣流會在下周中期為沿岸地區帶來潮濕有霧的天氣。

下周初逐漸回暖 今日天氣多雲，有幾陣雨，早上相當清涼；而氣溫低至攝氏12度至15度，早上雨勢較為頻密，天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界再低一兩度，吹和緩至清勁北至東北風，晚間高地間中吹強風。

展望明日早上氣溫仍然較低，短暫時間有陽光，有一兩陣微雨，氣溫約為攝氏13度至18度。而至下周初氣溫逐漸回升，天色較為明朗，下周中期漸轉潮濕有霧，日間溫暖。

下周日（9日）氣溫急升，部分時間天色明朗，氣溫介乎於攝氏16度至21度；而下周一（10日）天氣短暫時間有陽光，氣溫升至攝氏18度至23度。下周二（11日）開始天氣轉為大致多雲，日間短暫時間有陽光及溫暖，晚上沿岸有薄霧及有一兩陣微雨，氣溫介乎攝氏20度至25度。