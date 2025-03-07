疑毒餌餵兩犬 沙頭角拘7旬婦

【本報訊】前日下午3時許，沙頭角公路禾坑段附近有居民報案，指懷疑一名老婦在上址以毒餌餵飼兩頭狗隻。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該名71歲老婦，並把她帶走調查。涉事兩頭狗隻沒有表面傷痕，已交予相關機構作進行進一步檢查。