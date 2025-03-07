醫健：職場健康：工作間照明與職安健

工作間照明與職業安全和健康息息相關。燈光照明可以幫助僱員從事精細的工作，提高準確度，改善工作效率。照明不足除會造成眼睛不適外，亦可能導致碰撞、絆倒、滑倒等意外，甚至因看不清安全標示而引發危險；而過強的照明則可能造成眩光和眼睛疲勞。因此，維持適當的照明對保障工作安全和健康十分重要。

甚麼是適當照明？ 對於一般辦公室工作，燈光照明維持在約300至500勒克司（lux）為佳。若工場員工要進行精細的工作如裝配電子零件或手錶維修等則需較強的照明（1,000至1,500勒克司）輔助。

如何評估照明水平？ 1.使用「核對表」:「核對表」是一種簡單、毋須測量工具的評估方法。通過回答問題來檢查照明是否合適，例如：「是否有眩光？」、「光線是否過強或過暗？」等。勞工處的《職業健康風險評估簡易指南—辦公室照明》提供了照明核對表，此評估概念適用於辦公室、倉庫、商店等工作地點。

2.利用儀器量度照明水平：相比核對表，測光儀器能更準確地反映照明情況。建議使用符合國際標準（如英國BS 667）的測光錶，並定期校準；測量時將測光錶感應器放置於工作平面上，例如桌面或閱讀位置；避免阻擋光線影響測量數值；如工作區域較大，建議劃分區域測量，計算平均照明度。不同環境和工作的理想照明和量度方法可參考勞工處的《職業環境衞生指引—照明》和《工作間的照明評估》。

如何改善工作間照明？ 1.增加照明度：如工作位置照明不足，可增設局部照明，以提升亮度。這些設施應易於清潔及配合工作需要。

2.避免眩光與陰影：使用防眩光的燈具，調整燈具的角度，避免光線直接照射到電腦屏幕或員工的眼睛。重新安排照明裝置或改變工作台的方向，例如使光源與工作台成直角；調校光源的照明度，改善對比，同時避免光源產生投影，影響照明度。避免使用過於光亮或反光的表面。

3.定期維護：照明設備的效能會隨着時間下降，應定期檢查和保養，例如清潔燈具的表面和更換老化的燈具。

職業安全健康局

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