青少年護齒計劃 有牙醫訂780元共付額

【本報訊】政府推出的「青少年護齒共同治理先導計劃」接受預約，將於本月20日起為合資格青少年提供每年200元牙科檢查或洗牙資助，衞生署昨稱，截至前日，計劃已收到逾250名牙醫遞交申請，其中114人申請獲接納，於合共151個地點提供服務。不過，參與計劃的牙醫中，最高訂立的共付額高達780元，即市民自費780元才能使用有關服務。對於會否為共付額設上限，當局指有近六成共付額收費設為200元以下，最低僅收50元，相信家長可自行選擇，而有關服務的市場上亦會有競爭。

政府資助$200 其餘自費 衞生署社區牙科服務高級牙科醫生王詠詩指出，參加先導計劃的青少年須介乎13至17歲，或於參與計劃的年度內年滿13歲，亦要持有有效香港身份證及加入「醫健通」。計劃下，政府會提供每年固定資助額200元，參加者則付由牙醫定下的共付額，而政府建議的共付額為200元。參與計劃的牙醫要在計劃網站公開共付額及基本牙科治療項目，包括X光檢查、補牙及脫牙等服務的診金。不過，計劃主要提供檢查及洗牙資助，其他服務需由參與者自行負擔。

王續指計劃屬先導性質，暫未有定目標參與人數，而獲得的撥款料可維持3年，署方會視乎情況考慮是否將計劃恒常化。對於政府早前預計有225個服務提供地點，與現時有落差，她解釋，部分未獲接納的牙醫，需時處理及要補交文件。當局亦指有部分申請人未加入《基層醫療指南》及登記「醫健通」，故未獲接納，署方會提供協助，讓他們盡快獲批，相信日後會有愈來愈多牙醫參與。

衞生署社區牙科服務牙科醫生洪振傑稱，參加者接受服務後，醫健通會顯示計劃的收費紀錄及醫療紀錄，並會提供圖像化牙科紀錄。署方已透過教育局向全港中學生及家長加強推廣。參與計劃的診所會在當眼處張貼先導計劃的標誌，以供識別。