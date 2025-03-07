體育園桌球賽 逐客令遭形容宵禁 港辦盛事形象受損

【本報訊】啟德體育園開幕後的首項體壇盛事「世界格蘭披治桌球大獎賽」，日前舉行32強賽事，但賽事未完結，場館便要求觀眾離場，外媒以「宵禁」報道有關事件。有學者認為事件明顯是「外行領導內行」，有關方面對賽事本質不了解，有議員指事件影響香港舉辦盛事形象，要求主辦單位再交代清楚與園區如何溝通。

浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松昨在電台節目中指出，這類桌球大獎賽是碩果僅存維持不限時的傳統，讓球員可思索如何進攻，即使通宵作賽，也不會要求觀眾離場，主辦方與啟德體育園應早些達成共識。

身兼大型體育活動事務委員會副主席的議員鄭泳舜表示，事件對香港舉辦盛事形象有影響，情況不理想。他認為今次主辦單位不是沒有經驗，沒有理由不知道賽事有機會延長，究竟與園區怎樣溝通，要他們再清楚交代。

觀眾去完洗手間被拒入場 此外，議員田北辰前晚亦有入場觀看另一組賽事，而比賽期間發生了一段小風波。他指很多現場觀眾也趁着一場賽事完結後，在下場賽事開始之前去洗手間，然而一時之間太多人湧去排隊需時，結果他與一眾觀眾去完洗手間後，被工作人員以賽局已開始為由，拒諸門外。

他指桌球賽事本有規矩，賽事期間不可入場，但有一名被拒入場的女士很鼓譟，與工作人員爭論，質問為何在離場時沒有提醒她盡快返回場館，否則就要等一局結束。他指工作人員當時一口咬定說有提醒過離開觀眾，但他作為離場去洗手間的觀眾之一，當時肯定工作人員並無提醒過他。他認為這次亦是一個不好的體驗，認為規矩還規矩，但向觀眾的解說不應與事實不符，這是服務業的大忌。

另外，啟德體育園昨日起正式開放啟德青年運動場跑步徑及乒乓球設施，供「啟德體育園之友」會員預訂，截至昨晚8時，共有1,210人成功預訂跑步徑設施，另有90人預約乒乓球設施，訂場情況理想。