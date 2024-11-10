支聯會拒交資料案 終院裁3人脫罪

鄒幸彤

【本報訊】已解散的支聯會前副主席鄒幸彤及4名前常委，被指於2021年9月，拒絕向國安處提供組織活動的相關資料，被控沒有遵從通知規定提供資料罪。包括鄒幸彤等3人否認控罪，經審訊後，被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，均被判監4個半月。3人不服定罪及刑期，向高院提出上訴被駁回後，再上訴至終院。終院昨頒判詞，裁定3人上訴得直，撤銷定罪及刑罰。

政府回應指，會仔細研究判詞和相關法律原則，並審視就國安法的執法經驗，研究如何進一步完善相關法律制度及執行機制。3名上訴人包括支聯會前副主席鄒幸彤、前常委鄧岳君和徐漢光。控罪指他們在2021年9月8日，作為支聯會在本港的幹事或管理或協助管理該組織的人士，並已獲根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第43條實施細則》送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。同案另外兩名被告梁錦威及陳多偉早前已認罪，被判囚3個月。他們已服刑完畢。

終院於判詞指，控方須證明獲發送達通知的人士或組織事實上為外國代理人，這是有關罪行的必要元素，只證明處長合理地相信其為外國代理人並不足夠。由於通知的效力是有關罪行的必要元素，因此各上訴人可以通過抗辯的方式，挑戰該通知的效力。

判詞又指，本案中控方以調查報告及給處長的建議作為基礎作檢控，惟文件內容被大幅遮蓋，導致各上訴人無從得知支聯會如何被指符合外國代理人的定義，以及他們如何符合外國代理人的幹事或管理人的界定。因他們無法取得相關資料或物料，以自證清白，又或就指控提出合理疑點，明顯導致他們得不到公平審訊，故定罪不能成立。終院5名法官一致裁定3人上訴得直，撤銷定罪及刑罰。

上訴得直被指屬「技術性」取勝 本身是律師的議員周浩鼎認為，鄒幸彤等3人獲裁定上訴得直屬「技術性」取勝。他指出調查報告的內容可能涉及國家安全等，故須遮蓋大部分內容，招致辯方未能得到公平審訊，亦令控方失去舉證能力。周認為這令控方處於兩難局面，且不易處理。案件編號：FACC 10-11/2024

鄧岳君