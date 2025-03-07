黎欲呈交報道補漏 官質疑走後門拒收

主問覆問歷時52天 終完成自辯 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。辯方表示完成覆問，黎智英完成歷時52日的自辯。辯方之後欲呈上另一本地報章的報道，力證黎的專欄文章並非完全沒有基礎，遭法官質疑「走後門」，最終被拒呈堂。案件今日續審，料會完成處理證據的階段。

黎智英用15分鐘 確認155頁紀錄 辯方昨午向黎智英展示一些有關「飯盒會」對話訊息。黎智英花約15分鐘閱覽155頁紀錄後，確認相關紀錄無誤。辯方完成覆問，黎智英作供完畢，返回被告檻繼續受審。辯方之後讀出專家報告，內容有關WhatsApp轉寄訊息功能，並利用多個品牌的手機作測試。辯方另呈上多份報告，其中一份包括下載劉細良跟黎智英的訪談片段事宜。

就着另一篇來自一份本地報章的報道，內容有關《基本法》22條的解讀。辯方希望透過呈遞這報道，反映黎智英在專欄文章中所寫的，或許客觀上不是錯誤。法官質疑，黎只曾供稱讀過《蘋果日報》，辯方做法似乎是在填補黎供詞的漏洞，如同「走後門」。

辯方解釋，這報道是在專欄文章面世的相近時間刊登，反映社會上有類似討論。惟法官認為，即使社會上有人這樣說，不等於這是正確，裁定這報道與案無關，不能呈堂。

專欄解讀《基本法》 說法疑欠基礎 翻查資料，黎智英於2020年4月26日曾發表專欄文章「專橫暴政打壓 我們氣魄不滅」。文中寫到「沒有釋法權利的港澳辦和中聯辦高調曲線釋法，稱兩辦並非《基本法》22條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬各部門』」。控方質疑黎的說法沒有基礎。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至2024年6月11日，控方正式完成舉證。黎智英一方之後作中段陳詞，要求法庭裁定黎面對的3罪表證不成立。法庭最終駁回黎申請，裁定黎智英面對的3罪均表證成立。黎智英選擇出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不傳召證人。黎智英在11月20日開始作供，至昨日結束。連同主問及覆問，黎智英共作供52日。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022