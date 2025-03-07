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吐公私家車疑路滑自炒阻路
私家車翻側橫亘路中。
【本報訊】昨晨近8時，一輛私家車沿吐露港公路往大埔方向行駛，當駛至近元洲仔對開，車輛疑因天雨路滑失控，在路中自炒翻側。據報姓李（27歲）司機一度被困，其後自行爬出車廂。他沒有受傷，留在現場協助調查。受事故影響，吐露港公路往上水方向近廣福公園的部分行車線一度封閉，期間上址交通繁忙。
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