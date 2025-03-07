涉操控港乙賽事「打假波」 虎門隊3人及莊家今提訊

【本報訊】再有香港足球球會教練及球員涉嫌參與「打假波」被起訴。廉政公署早前進行「勁草」執法行動，搗破一個涉及操縱足球賽事的外圍賭博集團，並落案起訴4名人士，其中包括集團主腦、球隊班主兼教練等。4人涉嫌在比賽中以逾24萬元賄賂球員「打假波」操控賽果，藉此經營外圍賭博，4人暫准保釋，案件於今日在東區裁判法院提訊，而調查仍在進行，不排除更多人被檢控。

被告包括班主兼教練 昨日被廉署落案起訴的4名被告，分別為姚曉聰，40歲，外圍賭注經營者（「莊家」）；盧康銘，30歲，虎門體育會（虎門）班主兼教練，他並會以後衞身份參與賽事；蘇俊賢，32歲，虎門中場球員；以及曾效力虎門的黃謙進，32歲，外圍賭注中介人。4人被控共兩項控罪，即一項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條；以及一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

案情披露，於2021年4月至2022年8月期間，虎門參與由中國香港足球總會（香港足總）主辦的2021/2022年度賽季港乙賽事。其中一項控罪指，4名被告涉嫌藉操控或企圖操縱虎門在該賽季的賽果，串謀詐騙香港足總；另一項控罪則指姚曉聰、蘇俊賢及黃謙進涉嫌向多名效力虎門的香港足總註冊足球員提供賄款，以操控或企圖操控虎門在該賽季的賽果。

以逾24萬元賄賂球員 廉署調查顯示，4名被告涉嫌於該賽季展開前，商討並協議收購虎門以便不法集團經營外圍賭博，過程中盧康銘懷疑收取了6萬元。姚曉聰其後涉嫌操控虎門的「打假波」策略，於比賽進行期間與蘇俊賢及黃謙進向作賽足球員「打暗號」以操控賽果。3人其後向參與「打假波」的多名虎門足球員先後提供賄款共逾24萬元，盧康銘及蘇俊賢亦以足球員身份獲分賄款。虎門在該賽季參與12場賽事，其中7場的賽果懷疑被操控。香港足總於該賽季末舉辦「聯賽盃」，涉案人士亦涉嫌繼續操控虎門作賽的4場球賽。