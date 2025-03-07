駕Tesla剷路撞4人 女教師監10個月

【本報訊】一名女教師於去年在觀塘駕駛Tesla沿協和街往秀茂坪方向行駛，在右轉入月華街時失控衝上行人路，撞倒4名途人，令一名5歲女童及一名女子重傷。女教師被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等兩罪，被告昨於荃灣法院（暫代區域法院）承認控罪，被區院暫委法官韋漢熙判監10個月，另須停牌兩年及自費修習駕駛改進課程。韋官稱已感受到被告的悔意，並提醒被告要積極向前看。

5歲女及一女子重傷 女被告姚雨恩（30歲，教師）被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪及一項危險駕駛罪。控罪指被告於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致周姓及楊姓女事主身體受嚴重傷害。辯方求情指，被告過往致力幫助他人，向社會提供教育及心理服務，現時已深切反省。法官則指被告駕駛經驗不足是意外成因之一，但不減輕其罪責，而被告當時加速，明顯是要「衝黃燈」，並以過高速度轉彎，猛烈撞向事發地點，而事發地為行人過路處，令被告罪責加重。

案情指，被告駕駛的私家車於案發當日下午近5時，駛近案發地點的行人過路線轉彎時沒減速、反而加速，終剷上行人路並撞倒4名途人，其中有兩名事主傷勢較嚴重。被告其後被捕，並在錄影會面中稱，當時她駕車載着丈夫，轉彎時其車輛突然失控撞向行人路欄杆，她在發現有人倒地後立刻報案。案件編號：DCCC 951/2024