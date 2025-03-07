快餐店血案 圖殺經理瞄準劈頭 兼職工判10年羈囚

遭指摘工作不對辦 赴肉檔擸雙刀折返 西環山道麥當勞快餐店於前年6月發生斬人案，一名兼職男職員疑因不滿被經理批評工作表現，到附近肉檔取雙刀再折返，繼而劈向經理頭部。其後一名在現場的休班消防員出手制止該男職員，他逃離現場最終在寓所被捕。該男職員昨於高院承認企圖謀殺罪，被法官陳嘉信判囚10年。陳官指事主傷勢嚴重，頸部受重創，被告亦是對準頭部施襲，不接納被告是受挑釁犯案。陳官又指若非有人及時阻止，事主大有可能死亡，被告唯一求情因素是在最早階段認罪。

官拒接納受挑釁犯案 現年31歲的被告陳智誠，報稱任職食品製作職員，過往沒有案底。被告被控於2023年6月18日，在西營盤皇后大道西484至496號新安大樓「麥當勞」餐廳，企圖謀殺王姓男子。據辯方求情指在內地出生的被告，於5歲時來港定居，他完成中六學業後，有6年時間宅在家中打機，惟自父母退休後才開始工作。辯方指被告因經常遭同事及經理責罵，才錯誤犯下本案，惟法官表明不接納被告因受挑釁而犯案。

案情指被告自2023年5月底在涉案的麥當勞當夜班兼職，事主為該餐廳的經理，被告在任職期間一直遭經理及同事批評其工作表現。案發當日下午，被告獲委派調往金鐘的另一間麥當勞工作，惟事主發現被告仍出現在涉案麥當勞，遂質問他為何未有到金鐘上班，並指摘被告工作表現不佳。被告其後離開麥當勞，到附近的肉檔取走兩把斬肉刀，不久後持雙刀折返餐廳，前往事主的辦公室用刀從後劈向事主頭部。

遇食客制止 逃離現場 事主中刀後轉身，被告再用刀劈向事主額頭，事主推開被告試圖抓住他並呼救，被告其中一把刀掉在地上，本身是消防員的食客上前協助事主，並奪走被告手上的刀再將被告與事主隔開。被告其後逃離現場，餐廳員工報案。

被告於同日在住所外被捕，在錄影會面稱他不認識事主，並指案發時正在家睡覺。事主在事後被送院，醫療報告指，事主的頭皮和頸部分別有15厘米和10厘米裂傷，頭骨有凹陷性骨折。事主在手術後曾轉往深切治療部留醫，其後情況穩定，並於同年6月26日出院。事主被診斷患上創傷壓力症，須接受心理治療，工作及社交等亦受傷勢所影響。案件編號：HCCC 333/2024