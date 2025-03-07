不合格救生員充斥 食環補鑊增巡私人泳池

【本報訊】不合資格救生員當值成安全隱患，食物環境衞生署終於「補鑊」，於泳季巡查私人泳池。食環署昨日表示，計劃於今年泳季起採取措施，加強防範和打擊私人泳池懷疑聘用不合資格救生員當值的違規情況，以保障泳池使用者的安全。署方將加強巡查，包括在每月突擊巡查中檢查每位當值救生員的身份證明文件，以核對救生員的身份，亦會向中國香港拯溺總會核實救生章的有效性，以確認當值救生員的救生資格。

倘屢違規 或撤泳池牌照 署方續指，會在泳季期間靈活調配人手，分析投訴個案資料，制訂目標名單，並連續於7月和8月特別針對救生員資格加強巡查頻次。當發現泳池沒有足夠的合資格救生員當值，會即時採取跟進行動，包括要求持牌人立即關閉泳池，直至有足夠的合資格救生員當值方可重開，以及向持牌人發出警告甚或提出檢控。若有泳池屢次違規，食環署會考慮取消其牌照。如有人使用假證件或使用他人的證件，則會報案處理。

現時很多私人泳池的持牌人是物業管理公司或其僱員，食環署指已與物業管理業監管局商討，共同在今年泳季前加強宣傳教育工作，包括向物業管理公司發信，要求採取措施防止聘用不合資格的救生員。同時，食環署與物監局會就違規個案建立溝通機制，讓雙方按權限對持牌人和物業管理公司作出跟進。

食環署發言人表示，根據法例和牌照條件，私人泳池持牌人有責任在泳池開放時安排足夠數目的合資格救生員當值。為確保持牌人履行責任，食環署將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件、救生章和救生手冊，以及妥善保存文件副本。食環署亦會制訂標準格式，供持牌人記錄當值救生員的身份證明文件和救生章資料。