近6成受訪女士遇職場暴力 投訴無門

【本報訊】女性於職場上受到暴力與性騷擾或會敢怒不敢言，有調查發現約40%受訪者反映曾經有發生職場暴力情況，施暴者有82%為同事或上司，當中70.8%受訪者表示不會向公司或相關機構求助，更有59.5%表示公司並沒有處理職場暴力與性騷擾的投訴渠道。機構促請政府積極推廣互相尊重平等的職場文化，及提供心理輔導和支援服務，共同構建和諧工作間，促進職場性別平等。

公共服務餐飲建築業重災 工聯婦委於2月就職場暴力與性騷擾問題開展問卷及訪談調查，成功回收340份，其中264份有效問卷。工聯會表示，89%職場暴力涉言語攻擊或侮辱、57.8%涉當眾辱罵或貶低、亦有約11%涉肢體暴力和14%涉動作威脅或拍照、8.8%涉網絡暴力。其中公共服務業、餐飲及建築等行業有較高的職場暴力發生率，而醫療保健、文職等行業較少暴力事件發生。

調查同時發現施暴者有82%為同事或上司，反映熟人環境中的暴力風險較高。受害者方面，不同教育程度的女性表現出明顯差異。中學或以下教育程度的受害者中，37.5%選擇向公司反映情況；而大專與碩士及以上教育程度的受害者，表示因她們考慮的前途或對處理結果的預期，向公司反映比例低於20%。

議員陸頌雄表示，職場暴力對受害者造成了嚴重的心理壓力和職業發展阻礙。53.3%人表示影響心理健康如焦慮、抑鬱等，35.2%受訪者表示面臨幻聽、失眠、手震及手心出汗等情況，54.3%受訪者稱因職場暴力的經歷而考慮離職。