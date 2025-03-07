忽視健康 調查：每3個女性 2個患婦科病

【本報訊】部分婦女要兼顧家庭及工作，往往忽視自身的健康問題。有勞工組織在今年1月至2月期間以網上問卷形式訪問660名18歲至59歲的女性、當中67%屬已婚，結果發現66.5%受訪者會因為家庭或工作而感到憂慮、挫敗或害怕；逾80%受訪者在面對情緒問題時不會尋找專業人士協助，更有超過25.9%受訪者表示不會尋求任何協助。

9成未聞婦女健康中心 該工會深水埗地區總幹事張瑩瑩表示，有抑鬱和壓力情況的婦女當中，育有子女的受訪者佔了六成。數據亦顯示，育有子女的婦女感受壓力和不開心的情況，較沒有子女的婦女在比例來得要高；有70%受訪者表示，會因為家庭或者工作感受到緊張；每3個受訪者之中，就有兩人患上婦女疾病，其中以經痛/月經失調為最多，佔26.8%，其次為子宮肌瘤/子宮脫垂/子宮內膜移位，有16%。診斷患上婦女疾病，其中以36歲至45歲及46歲至55歲的比例最高，分別為31.5% 及33.8%。

調查結果又發現59%受訪者表示當健康出現警號時才決定作身體檢查；接近90%受訪者表示，沒有使用過或沒聽過婦女健康中心的服務；認為政府對婦女身心健康的關注和支援不足的受訪者亦超過90%。

對於婦女忽視自身健康狀況的現象，黃大仙區議員劉婉儀建議政府推動「全港婦女健康檢查運動」，鼓勵全港女性進行身體檢查，並設立「婦女身體檢查津貼」，並加強全港18區「精神健康綜合社區中心」的宣傳推廣，讓婦女認識精神情緒支援服務，鼓勵她們在面對情緒困擾時主動尋求幫助，做到「早介入、早治療」。

她又指同時要加強託兒託管服務，如擴大「在校課後託管服務計劃」的參與學校數目；並善用「購置物業計劃」，務求政府在18區都有購置物業作託管設施用途。立法會議員林振昇建議把公務員的3天育兒假擴展至全港市民享有、以及增設月事假、推廣彈性工作時間、和家庭工作間友善措施等。