兼多職身心陷困局 逾4成婦女不幸福

家庭社交成支柱 倡營造時光獨處 常言道婦女能頂半邊天，惟有苦自己知。一項研究發現逾四成婦女感到不幸福，其中30歲或以下的女性幸福感指數不合格比率高達46.4%，顯示愈年輕幸福感愈低。而兼顧多重身份的女性，較多對職場待遇感到憂慮，甚至出現自我質疑。不過，美滿的家庭關係和社交生活，則成為增添她們幸福感的重要支柱。團體建議女士宜先學習關愛自己，才有心力去照顧別人，例如在日常生活營造有質素的獨處時光（Me Time）。

職場遇挫折 難平衡家庭 研究於去年12月至今年1月進行，共有1,138位成年女性參與，問卷歸納了世界衞生組織的WHO-5幸福指標量表、簡明健康狀況調查表等不同的題目。結果發現，本港婦女的整體幸福感指數，平均僅53分，略高於「合格」的52分，當中40.6%受訪者的評分低於「合格」水平，若以年齡劃分，30歲以下女士的評分最低，只有50.5分；51歲以上女士最高，有55.7分，反映愈年輕愈感到不幸福。

在生活不同方面遇到的擔憂，會影響婦女的幸福感，包括職場待遇、雙職平衡及人生意義，當中30歲或以下組別認為影響幸福感首三位的元素為佔89.3%的「薪酬水平過低」、82.1%的「因為家庭照顧角色，別無選擇地減少工作時間」及73.2%的「認為平衡家庭與工作很困難」；而影響30歲以上組別幸福感首三位的元素為「認為平衡家庭與工作很困難」、「薪酬水平過低」及「晉升前景悲觀」，分別佔71.8%、70.2%和69.4%。整體受訪女性大多滿意子女關係（90.3%）、父母關係（87.3%）、伴侶關係（79.8%）以至整體家庭生活（89.1%）。

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，調查反映家庭價值在本港女性的生活中佔據非常重要的地位，即使在其他方面的際遇並不如意，也會期望能盡最大努力，經營親子和伴侶關係。至於年輕女性較難感到幸福，她認為或與她們內心希望關顧自己或發揮所長，卻發現期望與現實存在落差有關，年輕女士都有一定教育程度，在不同範疇對自我實現有一定期望；但在日常生活中的多重角色，際遇並不理想，更容易對人生目標或意義感到一籌莫展，覺得生活並不滿意、快樂。

按摩工作坊 向母傳愛意 機構又策劃活動為婦女營造美好的親子時光，增進親子和伴侶關係，包括由香港賽馬會贊助的「小手傳大愛」，透過舉辦香薰按摩工作坊，在香薰治療師指導和約80名馬會義工隊成員協助下，讓約80名幼童學習按摩技巧，再回家向媽媽親手傳遞愛意。

調查指女性愈年輕幸福感愈低。 影響婦女幸福感的主要原因