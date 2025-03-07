縱有套餐亦難「全包」 籲私院列明價目參考

【本報訊】要應對私人醫療收費差異甚大，有議員建議或可考慮「套餐化」的醫療服務及報價。不過，消委會調查發現，部分私家醫院提供醫療套餐的類型不足，如其中7間機構只提供6種套餐式收費，另有一間僅提供兩種醫療套餐，部分套餐資訊不全面，影響消費者預算。消委會總幹事黃鳳嫺表示，並非所有治療能有套餐式收費，例如癌症不可能做到，但醫療套餐可讓消費者作價目參考，畢竟「套餐」不等於「全包」，惟機構亦應該盡量披露可能額外的收費。

消委會提到，所有13間私家醫院在30種常見治療之中，只有一間較「前衞的」為26種治療／程序提供醫療套餐。即使醫療機構提供套餐，消委會亦指，「套餐」不等於「全包」，各套餐中仍有包括和不包項目。該會特別指出，多數套餐沒清楚列明額外收費的服務，例如藥費、諮詢費和醫生費，但項目可能收費不菲，例如腸胃鏡檢查的6天治療藥費可超過1.9萬元，部分則未列出具體治療方法。

議員倡按風險分級訂價 議員林哲玄表示，要求私家醫院常見治療/程序套餐化是「做得到」，尤其風險較低的項目，指可參照美國麻醉醫師學會麻醉風險分級，來將病人分級及釐定不同價位的醫療套餐。但他補充，套餐收費會令醫院需承擔病人出現突發情況的醫療風險，增加運作成本，套餐亦會因而加價，反指市民一般已有醫療保險，風險應由保險公司承擔，醫療機構應有一定彈性處理病人問題。

黃鳳嫺強調，有意光顧私營醫療機構的人士應明白，他們並非要強制選取私院的套餐，輕症患者仍可與醫生商討個人的治療方案。