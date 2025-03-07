私院割粒瘡 病患慘捱劏 埋單可差1.5倍

手術費有欠透明 套餐價「徒具虛名」 公立醫院排期長，私營醫療成了市民另一選擇，但消費者委員會昨日公布的研究發現，過去4年接獲的191宗涉及私家醫院及日間醫療中心投訴中，有45.5%均涉及價格或收費爭議，消委會透過問卷調查及以顧客身份進行的個案跟進亦發現，私營醫療機構對同一服務的收費差距也甚大，例如割痔瘡的私院索費相差可達1.5倍，由於收費機制令人費解，消費者難以「貨比三家」，倡港府規管及建議機構提供清晰和書面的服務費用預算。港府歡迎消委會報告，年內會就探討立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界。有議員要求政府在私院或醫療中心續牌審批時加入條款，如要求機構設套餐式收費，避免現時情況打擊市民對私院的信心，反添公共醫療壓力。

相同治療 差價逾5萬元 消委會昨日發表香港私營醫療服務收費透明度的研究報告。該會指出，接獲的191宗醫療投訴共涉款逾720萬元。而自2023年至去年期間，該會分別以問卷調查500名市民，並以一般顧客身份電話查詢或檢視13間私家醫院及20間日間醫療中心網頁等。發現相同的治療或程序，各私營機構收費亦大不同，以割痔瘡為例，收費最低的要3.4萬元，最貴的則索價逾8.5萬元，相差逾5萬元。

同款棉花 高級病房較貴 消委會指，醫生費和醫院費往往根據病房類別調整，例如使用同款棉花，在高級病房收費「點都貴啲」，部分消費者質疑這種做法不公平。然而，消委會的調查又發現，67.6%受訪者考慮服務前沒有格價，當中的87%指因有醫療保險保障。只有約30%人在與醫生會面前會檢視價目表。消委會強調，各私院、醫療中心雖在網上披露價目資料，但相關價目予人參差複雜之感，部分沒在網上提供收費表，亦有醫院提供「滯後」的收費統計數據。部分則以名目繁多的條款羅列，例如手術室收費、檢查程序費等，令一般消費者根本無法清楚計算個人所需服務的收費。

消委會建議政府，整合私營醫療機構的過往收費數據，以圖示等方式便利消費者理解價目等資料；要求機構提供清晰和書面的服務費用預算；派神秘顧客主動監管等。

對私營失信心 公院受壓 議員梁熙則認為，當局應推出有效措施應對，包括在私院或醫療中心續牌時加入條款，要求機構設套餐式收費，否則若消費者對私院失信心，會令公營醫療服務壓力更大。醫療衞生界議員林哲玄則稱，私營醫療機構的價目披露已十分清晰，強調醫療收費要視乎患者的在治療時身體情況，舉例年紀較大、長期病患人士在治療上或會有不同需要，亦會較高風險，以照大腸鏡為例「見到有好多息肉唔通因為病人預算唔夠而唔處理？」而治療所需時間亦不同，影響手術室、麻醉藥費用。因此他認為難一概而論。

養和醫院副院長陳煥堂表示，院方數年前開始規定醫生，接收病人入院時須有書面預算案給予病人，當中有表格讓醫生填上相關收費，連同醫生及病人簽名放入醫院紀錄，並每3個月向衞生署報告醫生遵守的比率，現時有關比率已達九成。

不過，他也指，有些醫療情況未必能夠預算，例如進行手術時發現引伸的問題，可能要處理其他情況，要動用的藥物等亦會有所不同，引致不同的收費。甚至不同手術選擇、不同方式所採用的醫療物料不一等，費用勢不同。

消委會促港府規管及建議私營醫療機構提供清晰和書面的服務費用預算。 消委會發表香港私營醫療服務收費透明度的研究報告。（陳德賢攝） 私院部分住院治療項目收費中位數