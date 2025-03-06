醫療事故如殺人 公院永不取教訓

本港公院醫療事故不絕如縷，已到了「殺人如麻」的地步。最新一宗發生在明愛醫院，一名75歲需進食流質食物的男病人，被護士餵食正常餐，最終懷疑骾喉不治。院方相信肇事原因是「人為溝通出現問題」，將成立根源委員會調查事件。一句人為溝通問題，一條人命在一息間消失，試問跟殺人有何二致？醫管局去年承諾改革公院並實行問責制，事實證明又是走過場。

慘死病人本身患有高血壓及認知障礙，去年起需進食免治餐。今年2月開始進食糊仔，上周五因肚脹及無大便入院留醫，初期禁食和接受靜脈注射，醫生周一評估其病情好轉，在病歷寫上「DAT」，即病人可進食平常食物，護士誤以為是正常餐，向他派發有固體食物的午餐，並由護士學生餵食。病人進食數口後開始咳嗽，其後呼吸心跳停頓，搶救期間在其咽喉發現食物殘渣，最終搶救無效。院方就此向家屬致歉，涉事護士和護士學生則正在休假。

很明顯，病人死亡本可避免，但由醫生到護士皆一條龍出錯。老實說，醫生在病歷寫上可進食平常食物，護士誤以為可進食正常餐，表面看似乎情有可原，醫生的責任更大。但到頭來醫生仍在工作崗位，院方高層亦未提醫生責任，反而按指示餵食的護士學生跟涉事護士一起「休假」，如同「食死貓」。如此這般，敢問如何體現醫管局所謂的「問責制」？

正因為公院醫療事故實在太多，多到令人髮指的地步，尤其去年竟在短短5個月內，兩度出現插錯鼻胃喉事故，均涉及實習醫生錯判X光檢驗結果，猶如黃綠醫生，激起輿論嘩然。醫衞局不得不責成醫管局作出改革，醫管局亦在去年11月提出31項改善建議，並宣布成立「管治及架構改革委員會」。當時一眾高層信誓旦旦，承認公院運作系統權責不清，導致責任含糊，建議建構高層人員病人安全問責框架，將安全指標納入表現評核，讓高層管理人員對病人安全承擔責任。

現在又一低級錯誤發生，一條人命就此失去，醫生繼續沒有責任，證明一切依舊，所謂的問責制只是口頭說得好聽。今次明愛醫院又是成立根源委員會調查事件，但大家都知這只是行禮如儀，交個報告過了海便是神仙。事實上，醫管局主席范鴻齡亦曾坦承，根源分析委員會找出問題後增加指引，導致指引冗長繁複，前線醫護無法逐項跟從，直接道破報告和建議根本無人遵守，只是形式而已。明乎此，病人死完一個又一個，何足為奇？

在香港，幾乎沒有一宗發生在公院的醫療事故，會有醫生被問責，即使轟動一時的換肝病人鄧桂思死亡事件，其死因證實同兩名醫生開漏藥有關，當局破天荒以誤殺罪名起訴，最後都因為醫界反彈過巨而撤控收場，反映香港醫生猶如有免死金牌。病人來醫院求生，結果變成尋死，在這些高高在上的醫護人員眼中，一個年老無錢的病人死了，心底裏的一句恐怕是「死不足惜」罷了。