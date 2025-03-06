龍七公：軍工「攙沙子」 破除近親繁殖

從去年底以來，內地軍工央企領導層持續進行調整。一個突出的新現象是，從民用領域的央企以及部委司局領導中，選調官員赴軍工央企任職，遍及六大軍工行業。以波動幅度最大的船舶行業為例，中國一重集團董事長徐鵬、中國一汽集團黨委副書記王國強，同步調任中國船舶集團董事長、總經理；東風汽車集團副總經理彭原璞、中國東方電氣集團總會計師胡賢甫，調任中船集團副總經理。中船集團原董事長溫剛、總經理楊金成等黯然卸職。其洗牌力度之大，前所未有。

又如，中國中車集團總裁馬雲雙，調升中國兵器工業集團總經理。中國鋁業集團黨組副書記劉建平，調任中國核工業集團黨組副書記。南方航空集團公司副總經理吳穎湘，調任中國航空發動機集團黨組副書記。中國移動集團副總經理孫迎新，任中國電子科技集團副總經理。國家市場監督管理總局網絡交易監督管理司司長龐錦，調任中國航天科技集團黨組副書記。中國科學院發展規劃局局長羅喜勝，調任中國航天科工集團副總經理。中國電信集團副總經理李峻，調任中國航天科技集團副總經理。

可以看出，這波調動，涉及核工業、航天、航空、兵器、船舶、電子等六大軍工系統。軍工央企，由於其特殊性質，長期以來較為封閉，其領導成員多是本系統內部互相調動，如航天科工、航天科技兩大集團互調，或是兵器工業、兵器裝備兩大集團交流，至多是跨系統調動，但仍不離「大軍工」範疇。譬如，2020年腐敗落台的胡問鳴，先後在航空工業、兵器工業、船舶工業、船舶重工四大軍工企業任職。2023年被撤職的劉石泉，當年是從航天科工集團調往兵器工業集團。

針插不入 水潑不進 這種任職模式，形成了內部近親繁殖的人事架構，各種人脈、裙帶關係千絲萬縷，拉幫結派，榮辱與共，結成了既得利益共同體，針插不入，水潑不進，令監管制衡難以奏效，這就極易催生群體性腐敗窩案。一旦某個角落、環節失守，就形成骨牌效應。從2023年以來，軍工系統的反腐風暴之所以如此猛烈，與這種人事格局有很大關係。

如今，從機械、汽車、通訊、民航、電氣、冶金等民用領域的央企，以及國家部委，為軍工企業同時大批量引入「外援」，是通過「攙沙子」、「甩石頭」，剷除「小圈子」，打破軍工領域內部板結的利益格局，拆解行業壁壘，用鯰魚效應激活僵局，形成新的制約體系，整飭政治生態。如此大範圍大規模整頓，可見高層刮骨療毒、壯士斷腕的決心。

中國在2015年組建了最高領導層領銜的中央軍民融合發展委員會，主要負責軍工與民用工業在資源、科研、生產等方面的對接、共享。而從民用領域向軍工領域輸入高管人員，亦堪稱是「軍民融合」的新型運用，倒逼改革轉型。