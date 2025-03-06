撥亂反正：美烏鬧翻 中國更煩

美國總統「狂人」特朗普與烏克蘭「戲子總統」澤連斯基「世紀鬧翻」，對俄烏戰事，對美俄、美烏以至歐洲與美俄關係的影響，各界已經講了很多，但是對於中國和中美關係的影響，則較少人談論，彷彿事件與中國完全無關，中方只須站在一旁食花生睇戲，肆意批評特朗普的狂妄失態，以及澤連斯基的夜郎自大。可悲的是，這某程度正是事實。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，中國一直站在所謂的「中立」立場應對，既不承認俄羅斯的侵略別國領土行為（否則便難以對台灣問題自圓其說），也不願意像歐美般明確支持烏克蘭的領土完整，以免變相助長了美西方的聲勢，和破壞了與俄羅斯的緊密盟友關係。

中國多次強調，應該通過政治手段、勸和促談來解決俄烏衝突，但不論美國、俄羅斯、烏克蘭、歐洲，以至中國自己，都知道這純屬做吓樣、說空話而已。中國甚至不敢像印度般，趁歐美經濟制裁俄羅斯而佔點便宜，增加進口俄羅斯的廉價能源和軍備，最多只是向俄國人多賣幾輛汽車，並反過來被美西方質疑支援俄方的軍工業，因而導致多家中國企業被歐美制裁。

中國對俄烏戰事無插手，也沒有佔便宜，因此當美國換了特朗普上台，準備終結戰爭並借機侵吞烏國的天然資源時，中國也只能袖手旁觀。不單止沒有資格左右大局或分一杯羹，連作為全球第二大國的基本話語權都失去了，還可能因美俄復交而削弱了俄羅斯對中國的依賴。本來如果戰事迅速完結，中國還可以當沒事發生過，輸少當贏就算數。但若然戰事在歐洲支持下繼續，而特朗普又無視盟友反對，堅持與俄羅斯修好，那中國就更為孤立。