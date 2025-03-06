冰鑑春秋：澤連斯基為何大轉彎

經過在白宮橢圓形辦公室史無前例的激烈爭吵，以及在英國倫敦受到歐洲各國領袖簇擁的溫暖回應，澤連斯基最終還是選擇回頭，公開表示準備好簽署礦產協議，並且「在特朗普總統強而有力的領導下」實現持久和平。澤連斯基明明得到馬克龍、施紀賢等歐洲領袖的支持，為何不到5天就向特朗普屈膝？說穿了毫不稀奇，那就是人在屋簷下，不得不低頭。

儘管馬克龍曾經當面糾正特朗普，強調歐洲對烏俄戰爭付出的比美國還多，但無法否認，支撐烏克蘭鏖戰3年的關鍵，例如星鏈系統、海馬斯系統、愛國者防空導彈，以及大量的精準彈藥，統統都是由美國提供，歐洲根本沒有能力供應。所以一旦特朗普下令停止軍援，前線烏軍將面臨立即且致命的危險！

而歐洲各國看似力挺澤連斯基，歐盟委員會主席萊恩甚至誇口要推出高達8,000億歐元的「重新武裝歐洲」計劃。但歐盟人多口雜、各吹各調早已是常態，要達成全體一致進而採取行動，不知要等到何年何月？澤連斯基眼見這些盟友一個個口惠而實不至，但烏克蘭人民卻很難再等下去，不找特朗普，難道要去找普京嗎？

然而，澤氏提出的所謂停戰階段計劃，仍舊太過一廂情願，既低估了普京的野心，也高估了特朗普的意願。澤氏必須認清一點，美俄早已達成共識，目前已被俄羅斯佔領的，烏克蘭一丁點都要不回來，尤有甚者，就算有美國涉入其中，烏克蘭還必須喪失更多權利，才有機會看到和平的曙光。

現實是殘酷的，目前時間是在普京這邊，澤氏須盡快在屈辱與持續戰爭中作出選擇；選擇了屈辱固然不能避免仍有戰爭，但選擇戰爭也幾乎必然就是屈辱！無論如何，這都將是痛苦的抉擇。