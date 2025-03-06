橫眉冷看：離間不了中俄關係

美國總統特朗普上場之後，外交政策大變，不斷疏遠朋友，親近過去的所謂敵人，對俄羅斯總統普京，侵侵更是主動伸出橄欖枝，在俄烏戰爭問題上，幾乎全面偏幫莫斯科。很多人認為，新任白宮主人是在下一盤大棋，他要聯俄抗中，希望跟普京攜手，共同壓制中國。

不過，這一盤棋即使特朗普有心要下，他也沒有伴兒，普京不可能成為侵侵的棋友。近日白宮向俄羅斯頻送秋波，莫斯科的態度卻是無可無不可，沒有表現得特別熱絡。反倒在同一時間，普京特意致電中國國家主席習近平，強調兩國要緊密合作，更派遣前國防部長紹伊古到訪北京，此君上次來華，不過是在3個月前。

普京經驗老到，處理外交關係進退有道，如今他是要向中國示意，不論美國如何拉攏俄羅斯，也不會動搖中俄兩國的友誼。去年，普京便曾公開嘲弄，說當今的歐洲領袖大多短視，不懂得衡量政治後果。他能夠這樣說，自然是表示自己絕不會鼠目寸光，一切要以國家的長遠利益為重。

若然視美國為朋友，這個朋友絕對靠不牢，美國的政策每隔三、五年就可以大變，換一任總統，便完全不同模樣。今日特朗普當政，即使講得天花亂墜，說美俄該如何化敵為友、攜手共創新時代，然而4年之後，白宮主人換了面孔，隨時又會打倒昨日之我，再次化友為敵，爭鬥得不可開交。

美西方國家「五時花六時變」的外交政策，在普京眼中，早已慣見平常，他只會跟你應酬應酬，卻不可能認真看待。相反，中俄關係則更能經歷時間考驗，兩國之間只有衷誠合作，才能夠面對國際百年未有的大變局，才可以開創出長治久安的發展環境。