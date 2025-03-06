強詞有理：害人終害己

美國總統特朗普上台後肆意揮舞關稅大棒，整個管治團隊中沒有任何人敢提出異議，反而商界和金融界終於有人看不下去了。「股神」巴菲特直指特朗普開徵關稅將引發通脹及損害消費者，某種程度上是一種「戰爭行為」；著名經濟學家羅奇也認為，特朗普第二個任期的首月已簽署70多道行政命令，恐推升物價，AI投機泡沫破裂也許只是時間問題，最終將令美元大跌；有「鱷王」之稱的對沖基金橋水創辦人達利奧更發出警告，美國財政赤字再不改善，3年內將面臨重大債務危機。

貿易戰沒有贏家，美國必然會遭受反噬，這是淺顯易懂的道理，特朗普管治團隊中未必沒有明白人，只是不敢出聲而已，因為他們都是侵侵委任的「奴僕」，只能對主人唯唯諾諾。但商界和金融界則不同，當切身利益受到損害，自然按捺不住，他們說的才是實話。只可惜，侵侵一向狂妄自大，根本聽不進別人意見，不管商界和金融專家如何大聲疾呼，終究是對牛彈琴。

很明顯，侵侵不僅高估了個人管治能力，也高估了美國經濟實力。他以為只要祭出關稅大棒，所有國家都會求饒，都會任其予取予攜。殊不知今時不同往日，美國經濟實力和影響力每況愈下，再也無法隻手遮天。有些國家懾於霸權，也許只能逆來順受，但有些國家從來不吃這一套。特朗普上台後兩次對中國商品加徵10%關稅，中國兩次都即時反制，除了對美國商品徵收報復性關稅，近日更分別將25間美國實體列入出口管制管控及不可靠實體清單。你做初一，我做十五，中方出手乾脆利落，連商談也沒有必要。

有些人總是刻意誇大貿易戰對中國的打擊，而不提對美國有何影響。實際上，當今世界最不怕或者說最能夠抵禦貿易戰的國家就是中國，過去幾年老美不擇手段的打壓尚且無法奏效，何況是今天？正如中國外交部長王毅指出，如果美國執意打壓遏制，中國別無選擇，必將奉陪到底。

老美必須知道，關稅大棒本身就是一把雙刃劍，在傷害別人的同時必然也會傷害自己，甚至比別人傷得更深。特朗普以為美國可以獨贏，可以任意收割全球，純屬癡心妄想。當今美國債台高築，製造業空心化，實體經濟乏善可陳，只能靠美元霸權和金融泡沫支撐，繼續胡作非為，勢必進一步動搖美元霸權，加速泡沫爆破。