坦言集：特朗普世界

特朗普的貿易世界的基石是美國優先。與外國雙邊貿易是美國要有貿易順差，對全球有更大的順差，把貿易的好處盡歸美國，扭轉美國現時極其巨大的貿易赤字，和連帶的財政赤字，及由此而來的天價外債。

特朗普希望美國回復二次大戰前長期的外貿順差，以鞏固美國的經濟、金融和對外干預能力。要保證美國貿易順差，一是關稅，使進口產品的價格高於美國本地生產的成本。二是用經濟以外的力量，打擊別國在工業或貿易商品生產發展，形成美國優勢，包括攻擊外國有競爭力的企業，禁制美國技術與資本轉移，甚至利用美國霸權迫使其他國家跟隨美國，用各種手段干擾對美國有競爭壓力國家的發展。

美國優先，不單止是美國憑一己的努力、人才、資金、技術提升國際競爭力，更靠打擊異己，不容外國與美國競爭。這不是貿易保護主義，如美國工業化過程裏，面對英國等歐洲列強採取的閉關自保策略，也不止於英國帝國主義的炮艦外交、炮艦貿易，而是極度的霸權主義，壓抑任何對之的競爭，不管敵國或盟國，是絕對的零和遊戲。

上任一個多月，特朗普便發動對美國最大三個貿易夥伴的關稅戰，繼而便是歐盟，乃至對全球的「對等關稅」，非經濟的手段亦開啟。特朗普狂妄，急於勝利，關稅戰會很快地在外國反對、反制下升級，背後還有馬斯克要求美國盡快擺脫債務危機的急迫威脅。因此，特朗普不會按常規，將會是全面出擊，把他的「革命」在幾個月內全面推行，不管內外反對，也不顧推行中的種種阻礙。

這將是特朗普動用全球最大的政府資源，來搗亂美國及全球秩序，所差的只是沒有訴諸戰爭，反而是竭力停戰，連美國在外國發動顏色革命的力量也銷毀。他與俄羅斯談裁軍，也要求中國加入，他幻想可以美國之力和外交與經濟的脅迫，來解決國際現有戰爭和戰爭危機，讓一切回歸經濟，讓美國以經濟統治全球，美國霸權主義不再受全球各地動亂與戰爭的衝擊、抑制，這當然是天真幼稚的政治認知。

事實上，特氏推行的經濟脅迫，依靠的不是美國的經濟強勢，而是政治軍事干預的威脅。沒有後者，哪個國家，無論是選舉民主或專制者，會甘心對美順服，犧牲本國利益來支持美國優先？美國外交背後還是槍炮威脅，要中俄裁軍只是陷阱。