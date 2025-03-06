南丫島對開截漁船 起私煙近半億元

【本報訊】香港海關及執法部門發現近期有不法分子試圖以不同手法循水路走私香煙，從而逃避香港煙草稅，人員經觀察及情報分析後，採取聯合行動打擊走私香煙活動。本周一晚，人員在香港南面水域發現一艘漁船，由內地水域駛入香港南面水域，並繼續往北行駛，於是派出小艇截查，至當晚約8時10分在南丫島北面約0.5海里海面截停該艘漁船，並且登船調查。

拘4內地印巴漢 人員在船上發現兩名內地、一名印度籍及一名巴基斯坦籍男子，年齡介乎24至41歲，同時在漁船甲板及船艙內，檢獲1,090萬支懷疑未完稅香煙，市值約4,900萬元，應課稅值約3,600萬元。經初步調查後，該4名男子涉嫌「非法入境」及「輸入未列艙單貨物」被捕，其中一名39歲內地男子，亦涉嫌「協助及教唆他人非法入境」被捕。

海關指出，涉案的私煙涉及4個不同品牌，部分品牌在香港並不常見，有關香煙的來源及去向銷路等有待進一步調查，不排除有進一步行動。根據《進出口條例》，任何人若輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。