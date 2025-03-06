冰毒嵌加熱板掩藏 貨值3.6億3男落網

墨西哥海路闖港 順藤摸瓜破貨倉 海關根據情報分析及風險評估，上月在葵涌檢查一批由墨西哥到港、報稱載有加熱板的海運貨物，在80塊加熱板內檢獲總值高達3.6億元的懷疑冰毒，當場拘捕一名收貨、報稱司機的六旬男子。至本周一，關員採取監控遞送，在荃灣拘捕兩名分別報稱司機及物流公司職員的男子。海關形容販毒集團行事謹慎，挖空心思把裝嵌於加熱板的毒品偷運來港，再在元朗偏遠倉庫「過冷河」確認安全，始把毒品轉送市區存放企圖瞞天過海，惟最終仍難逃法網。

今次截獲的懷疑冰毒被收藏於一個由墨西哥進口、報稱載運大型加熱板的20呎長貨櫃。調查人員表示，根據海運貨物紀錄，由墨西哥進口加熱板並不常見，加上中北美洲是其中一個主要的毒品來源地，過去曾揭發多宗利用大型機器或部件販毒的案件，因此決定扣留該批貨物作進一步檢查。

圖送往市區交買家分銷 今年2月10日，關員在葵涌海關大樓驗貨場打開貨櫃，並且逐一拆開80塊加熱板的包裝物料作檢驗，察覺加熱板表面的金屬片有重新裝嵌痕迹，情況十分可疑，遂再把金屬片拆開，發現內有一層隔熱棉，隔熱棉的下層另有一塊以錫紙包裝的可疑物品，內藏可疑白色晶體。經快速毒品測試後，初步確認該些晶體為冰毒，相信販毒集團透過把毒品整齊收藏，企圖令人誤會錫紙本身為加熱板內部件。關員最終檢獲共重約680公斤的懷疑冰毒，估計市值約3.6億元，並當場拘捕一名負責提貨清關的67歲男司機。

海關經跟進調查，得悉涉事貨櫃會被運送至元朗一偏遠倉庫暫存，於是派員進行全天候監控遞送。上周六，當貨櫃在該處存放近3星期後，倉庫方面收到指示，要把貨櫃轉送往荃灣一工廈地下停車場，惟當時無人現身簽收，關員遂於工廈附近繼續監控。

至本周一下午約5時，一名45歲本地男子抵達工廈，並把貨櫃內的貨物逐板推入停車場旁邊一個倉庫，關員隨即現身把他拘捕。同晚，關員再在區內拘捕另一名懷疑涉案的35歲男子，相信他負責操控貨物流向及指示收貨。兩名被捕男子分別報稱任職司機及物流公司職員，他們稍後將被落案控以「販運危險藥物」罪。

調查人員續指，涉案販毒集團極具耐性，花費大量工夫以精密方式偷運毒品來港，並利用多個不同儲存地點，以及長時間刻意模糊化貨物的來源及去向，以逃避海關追查，直至認為安全，始把毒品送入市區，以便在稍後交予下一手買家或進行分銷。海關相信，行動已堵截毒品流入本地市場。根據海關資料，今年首兩個月共檢獲837公斤冰毒，較去年同期上升約4.8倍，數量亦相等於去年全年約七成。