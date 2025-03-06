3月6日(四)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月06日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
貨車車斗邊行邊起火 濃煙滾滾
車斗有雜物起火。
【本報訊】昨日上午10時許，一輛貨車沿紅磡漆咸道北往尖沙咀方向行駛，當駛至近佛光街交界，車斗內有雜物起火冒煙，有途經駕駛人士見狀，慌忙提醒司機並協助報案。
消防接報趕至，涉事貨車已停靠慢線，消防員開喉灌救，未幾把火勢撲熄，初步相信事件中無人受傷，至於起火原因有待進一步調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250306-0306_00176_246/貨車車斗邊行邊起火--濃煙滾滾
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc