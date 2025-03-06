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貨車車斗邊行邊起火 濃煙滾滾

車斗有雜物起火。 車斗有雜物起火。
車斗有雜物起火。
【本報訊】昨日上午10時許，一輛貨車沿紅磡漆咸道北往尖沙咀方向行駛，當駛至近佛光街交界，車斗內有雜物起火冒煙，有途經駕駛人士見狀，慌忙提醒司機並協助報案。
消防接報趕至，涉事貨車已停靠慢線，消防員開喉灌救，未幾把火勢撲熄，初步相信事件中無人受傷，至於起火原因有待進一步調查。
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