16至18歲停車場迷幻性派對 當眾玩3P拘3男女

2人為同居情侶 檢太空油吸食工具 社交網近日瘋傳多段在公眾地方疑似「活春宮」短片，顯示3名青少年男女，晚上於天水圍天逸邨停車場平台，吞雲吐霧兼疑似席地性交。期間，有觀戰的非華裔人士調侃指現場並非酒店，另有人質問「唔係酒店、但喺呢度搞嘢？」有觀戰者則大嗌：「我報咗案，呢度唔係公廁嚟」，另有人質疑他們是否吸食毒品。最後，兩少年拉回褲繫好皮帶，趴在地上的少女則拉上熱褲。執法部門經調查後，昨日先後拘捕3名青少男女，據悉當中兩人為同居情侶，並檢獲伸縮警棍及多粒懷疑太空油煙彈。

昨日凌晨，社交網瘋傳至少5段、被指於天水圍天逸邨多層停車場平台拍攝，顯示兩男一女在公眾地方疑似作出不雅行為短片。片段可見一名穿白色衫、黑色熱褲及波鞋的少女俯伏於平台地上，一名少年跪在少女身旁，左手按着其頭部，下身前後郁動，該名少年右手持一支懷疑電子煙吸食，並不時噴出煙霧。另一少年則褪下少女熱褲，騎在其大腿疑似從後有所動作，神態自若旁若無人。

非華裔人士觀戰：呢度唔係Hotel 期間，有數名相信是非華裔人士在上一樓層向下「觀戰」，其中有人以「唔鹹唔淡」的廣東話調侃稱，「𡃁仔，呢度唔係Hotel」，旁邊即有人插嘴指「唔係酒店喎，喺呢度搞咩呀？」兩名少年聞言後，舉頭嘻皮笑臉望向拍片者，當中一人回應指「無嘢呀！無嘢呀！」其中一名非華裔人士則大嗌，「報緊案呀依家，你咁都玩得呀」，同時又質問「個女仔重喺唔喺度呀，個女仔有無精神，你搞緊咩喺度？我報咗案，依家你唔好行開，你真係唔好行開」。另有人則指「你去酒店嘛，呢個唔係公廁嚟，搞緊咩，你哋喺度」，最後更質疑「嘩！食緊毒品呀，太空油呀」。

此時，兩名少年疑見東窗事發，互望一眼後即拉好褲鏈及繫好皮帶，而露出臀部的少女則拉上熱褲，並轉身望向拍片者撥弄頭髮，片段至此結束。不少網民看畢片段後俱議論紛紛，有人質疑該3名男女「主角」未夠秤，其中一名少年更疑似身穿校服，有人留言痛斥他們的不雅行為「無法無天」。

據悉，執法部門經調查後，昨日以涉嫌「作出有違公德的行為」拘捕涉案的兩男一女（16至18歲）。其中，警員在一名被捕的16歲男生住所內，檢獲兩支伸縮警棍及7粒懷疑太空油煙彈，他同時涉嫌「管有違禁武器」及「管有危險藥物」被捕。另外被捕的一名姓李（18歲）男子及一名16歲少女，兩人為同居情侶，俱報稱無業，警員在該男子的單位內，檢獲兩粒懷疑太空油煙彈，他同時涉嫌「管有危險藥物」被捕。消息指，涉案3男女互相認識，屬朋友關係。本周二晚上約7時，3人相約於天逸邨多層停車場平台聊天，期間懷疑作出不雅行為。