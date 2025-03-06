開女子手袋偷手機 扒手就擒

【本報訊】本周一（3日）上午，葵涌區執法部門接獲一名女子報案，指早前在大窩口商場街市，懷疑被一名男子從後打開手袋，並偷取了一部手提電話。

警員經調查後，於前日晚上在旺角彌敦道，以涉嫌「扒竊」拘捕一名63歲本地男子，並檢獲懷疑被捕人犯案時身穿的衣物。該名被捕男子已被帶走調查。