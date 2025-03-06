傳整合「文書助理」職系 當局澄清假消息

【本報訊】公務員事務局昨指網上有假消息稱政府將於2027年前，全面整合「文書助理」職系至「助理文書主任」職系。該局發言人澄清，並沒作出有關宣布，並已就此報案處理。當局指公務員團隊會繼續堅守崗位、更靈活善用資源，積極服務市民。

已報案 貼文疑被刪除 昨早約11時，有網民在網上討論區以「CA可以直升ACO？？」為題，聲稱有人向他轉發相關資訊。相關貼文模仿政府公告行文，聲稱「政府今日宣布」該消息，並引述「政府發言人」解釋。該貼文有超過4,500人瀏覽、17個分享，政府澄清的數小時後未能開啟，懷疑已被刪除。

政府早前在《財政預算案》宣布，因應削減開支及優化人力資源運用，公務員編制在2026/27及2027/28年度每年分別減2%，預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位。

當局早前回覆議員的書面提問，亦預計到今年3月31日公務員編制將較2021年同期累計減少約2,000個職位，又指因應科技發展，打字員由20多年前高峰期逾3,000人，減至去年底的逾120人。除上述職位，部分職位亦曾被質疑作用不大或不合時宜，例如「機場探熱」職位。