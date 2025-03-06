強制驗樓 團體倡罰款兩級制

【本報訊】發展局於去年底提出修訂《建築物條例》（第123章），包括針對加快樓宇檢驗及修葺等範疇。香港測量師學會昨日發表記者會，對局方修訂建議表示歡迎，但認為針對引入定額罰款制度至強制驗樓通知，罰款金額未足以產生阻嚇作用；學會又建議加設「嚴重僭建物」類別，並建議確立清晰定義「小型僭建物」及「嚴重僭建物」等。

香港測量師學會表示，支持引入定額罰款至不遵辦強制驗樓通知，以更有效促使業主遵辦，但現時建議的6,000元定額罰款金額或未足夠起阻嚇作用。學會建議制訂分級定額罰款制度，按建築物規模、單位數量或總應課差餉租值額掛鈎，將罰款分為6,000元及一萬元兩級，並明確區分個人處所和公用部分的罰款額。

促定義「小型」「嚴重」僭建物 至於「嚴重僭建物」方面，學會認為應主要針對現行僭建物政策下，「須予以取締」類別下對生命或財產明顯構成威脅或迫切危險的僭建物，以及嚴重違法的僭建物，例如大型僭建物；並支持提高罰款至30萬元及再犯的60萬元，亦應增加再犯的監禁年期至3年，以加強阻嚇力。

此外，在定義「小型僭建物」方面，學會建議實施綜合檢核計劃，容許業主在經檢核後可保留在《條例》修訂實施前已建造的「小型僭建物」。而政府亦應更詳盡解釋擬納入不同類型的「小型僭建物」的理據，並設立相應的小型工程項目，讓業主能合法地搭建、維修、拆卸此類建築物。學會認為，「小型僭建物」必須由熟悉《條例》及其他相關法例的建築專業人士進行檢核，以充分保障公眾安全及業主的權益，並建議在業權共享樓宇申請檢核時，需先要求申請人獲得法團或公契經理人的批准。