超市偷食 醫管局高層夫婦申終院上訴遭拒

【本報訊】醫院管理局高層莊慧敏及其骨科醫生丈夫趙名宇，涉嫌在黃埔一間超市偷竊逾1,600元的食物，經審訊後，兩人被裁定罪成，各判罰款5,000元。兩人不服定罪提上訴，高院暫委法官姚勳智於去年10月駁回上訴，維持原判。兩人早前向姚官申請往終審法院上訴的許可證明書，姚官昨經開庭後即時拒絕兩人的申請。姚官指上訴方只是將早前的上訴理據經包裝後再重新提出，並不涉重大而廣泛重要性的法律觀點。

官：僅重新包裝上訴理據 本案兩名上訴人是男子趙名宇（48歲）及女子莊慧敏（48歲），均報稱醫生。控罪指兩人於2022年4月23日在九龍黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司偷竊10件食物，總值1,632.8元。上訴方於早前上訴時指，原審裁判官錯誤裁定兩名上訴人的相關招認是出於自願，以及沒有行使酌情權將其剔除。但姚官認為，案中有充分證據且有兩人的招認，原審裁判官的裁決正確，駁回兩人之上訴，維持原判。

就是次申請，上訴方稱原審裁判官誤將上訴人的口頭招認和補錄供詞當作事實，陷入「認知性假設」，影響其評估分析。姚官則指就自願招認的部分，他於上訴聆訊時已作出詳細考慮和分析，上訴方只是將理據重新包裝成不同的詞句，並不涉重大而廣泛重要性的法律觀點，拒絕批出上訴許可證明書。案件編號：HCMA 223/2023