消防添新裝備 應對電動車起火

【本報訊】隨着電動車的普及，電動車起火事故亦隨之而逐年上升。消防處為應對電動車起火事故，引入了一系列的電動車滅火救援工具。消防處表示，應用新工具可將滅火時間縮短約一半，且用水量也能大幅減少，而目前前線人員也已接受了新工具的相關培訓。

滅火時間縮一半 助理消防區長（災難應變救援）文家平表示，此次亮相的電動車滅火裝置工具共5件，包括應急插頭，可插入電動車充電插座模擬充電狀態，以防止電動車繼續行駛；高壓噴霧喉筆，可放置於車底電池位置並產生水霧，給電池降溫以達間接滅火的效果；電動車輛滅火氈，通過將防火氈快速覆蓋車輛抑制火勢和煙霧；電池滅火系統，通過裝置穿刺將水喉打穿車輛底盤和電池外殼，直接向車內及電池注水；以及臨時水池，即由一塊塊擋板組成的水池，通過將已燃燒或有復燃風險的電動車放入至水沒過電池的水池內，以防止火勢復燃。

文家平又表示，目前應急插頭以及電動車輛滅火氈已經於所有公路及鐵路拯救專隊的搶救車上配備，而電池滅火系統則已經為屯門及港灣的公路及鐵路拯救專隊配備。文家平指，目前世界各地對於電動車的滅火及救援策略上都未有標準化的策略，而通過應用新工具，香港亦算是初步搭建了針對電動車的滅火策略。

此外，文家平稱，隨着電動車的普及，近年有關電動車且需要消防人員出動的意外數字也有所上升。2023年涉及電動車的交通意外數字為24宗，而電動車火警為一宗；去年涉及電動車的交通意外數字則上升至44宗，電動車火警數字也相應上升至4宗。文家平還提醒，市民在面對電動車着火時不要自己嘗試滅火，應即時報警尋求幫助。