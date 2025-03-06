泛民初選「徒弟」搞投票軟件 黎認曾穿針引線

涉刑恐申離港探孫 密謀期間晤美官員 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎昨接受辯方覆問。黎曾於專欄中表示「有心人」曾叫他離開，他昨指該有心人正是蕭若元。另外，黎於2020年因涉刑事恐嚇案被禁離港，之後他向法庭申請短暫赴美探望孫女被拒。黎昨直言為免變得政治敏感，降低獲批機會，申請離港時沒向法庭披露，有計劃跟美國官員見面。

控方盤問期間，曾提及黎智英在2019年9月8日發表的文章，寫到「孤身一人站着的白衫青年問：『阿Sir，係咪跌咗良心？』」、「不由分說一群警察衝過去，為了發洩個痛快，幾個警察把青年推倒壓在地下，打到頭破血流」。控方當時指黎編造這事件。辯方昨展示一篇《蘋果日報》的報道，題為「旺角諷警『跌咗良心』 青年遭警打穿頭」。黎稱他正是讀到這報道，才撰寫上述文章，否認是自己杜撰。

籲美用「核武器」解決對手 2019年7月，黎智英在保衞民主基金會（FDD）活動中發言，着美國「在這場冷戰中，利用道德權威打勝仗」，謂「就像對手赤手空拳上戰場，而你卻擁有核武器，可迅速解決對方」。黎昨重申，核武器只是用作比喻道德價值，這是美國擁有而中共沒有，屬誇張的表達手法。所謂「解決對方」，意指利用道德權威擊敗他們。

另外，黎智英重申，沒有參與籌劃「35+」初選計劃，但承認「徒弟」李兆富開初有份參與泛民初選的電子投票軟件開發，自己則擔當李跟初選組織者之間的中間人。黎認為初選十分重要，投票軟件或能吸引更多人投票，因此是很好的想法。

證供顯示，黎智英於2020年因涉及刑事恐嚇案被禁離港，之後申請短暫離港，以探望剛出世的孫女。同時間，黎智英曾計劃赴美跟副總統彭斯見面。黎昨解釋，他申請更改保釋條件時，沒有向法庭披露計劃跟美國官員見面，一方面他不認為屬必須，另一方面是因一旦披露計劃，便會變得政治敏感，降低申請獲批的機會。黎稱，無意圖誤導法庭，即使沒見官員計劃，他也會繼續申請，以便探望孫女。

揭「有心人」蕭若元勸着草 2020年7月5日，黎智英在專欄中發表文章，曾提到「有心人說，快點走，勾結外國勢力是叛國罪，可以是槍斃的啊！」黎昨稱，文章上所指的「有心人」是蕭若元，是他叫其離開。同月月中，Mark Simon發訊息給黎，稱前國務卿蓬佩奧的助理Mary Kissel就美國跟香港斷絕聯繫問黎看法，黎回覆時稱，透過制裁能阻止中國打壓香港。黎昨指，知道「制裁」是危險的詞語，他會避免使用，承認在上述訊息中用上制裁一詞是不夠謹慎，強調無意請求實施制裁。

2020年8月，黎的Twitter（現稱X）帳戶先後發貼文，談及美國財政部制裁林鄭月娥等11名中港官員，並問「那些『DQ』參選人的選舉主任呢？他們是否應該就決定負責」？黎昨澄清，他並非請求制裁選舉主任，他只是說負責任，而具體如何負責，他則沒多想。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

蕭若元曾叫黎智英離港，指勾結外國勢力可以是槍斃。 黎智英自辯重點