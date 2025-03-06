醫健：老有所醫：譫妄與職業治療的角色

譫妄（Delirium）是一種常見於住院病人的急性精神狀態改變，特別是長者或重症患者。它的特徵包括意識模糊、注意力分散、認知功能減退及行為改變等，且症狀通常在短時間內迅速出現。譫妄可能由感染、藥物副作用、手術後併發症等多種因素引發。如果未能及時干預，譫妄可能導致長期的認知功能受損，甚至增加死亡風險。

玩拼圖練記憶力刺激大腦 在香港的醫療體系中，職業治療師在譫妄的預防和管理中擔當着重要角色。作為多學科醫療團隊的一員，職業治療師不僅關注病人身體功能的恢復，更致力於提升病人心理和社會層面的健康，幫助病人重新融入日常生活。

首先，職業治療師會評估病人的認知功能和生活能力，及早辨識出譫妄的高危患者，並制訂個性化的干預計劃。例如，對於認知功能較弱或有睡眠問題的患者，治療師會設計一些簡單的認知活動，例如拼圖遊戲、記憶力訓練等，以刺激病人的大腦功能。此外，治療師也會提供日夜分明的活動安排，以幫助患者恢復正常的睡眠規律，減少譫妄發作的風險。

其次，職業治療師會採取環境調適的措施，例如確保病房光線充足、減少噪音干擾，並在病人的床邊擺放熟悉的物品（如家人照片或個人用品），以增加安全感和熟悉感，幫助病人穩定情緒和減少混亂感。

最後，職業治療師還會指導家屬如何支持病人，例如透過簡單的對話或陪伴，幫助病人維持社交互動，降低孤獨感。此外，治療師也會向護理團隊提供有關病人功能狀況的建議，確保護理計劃的全面性。

譫妄的影響不容忽視，但透過及早的預防和有效的干預，可以顯著降低其對病人健康的負面影響。職業治療不僅關注病人的身心健康，更協助他們重拾生活的尊嚴與希望。醫療團隊、患者及家屬共同努力，才能真正改善病人的康復旅程。

註冊職業治療師 劉志豪

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