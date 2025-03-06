染乙流併發心肌炎 8歲仔命危

【本報訊】一名8歲男童感染乙型流感併發心肌炎，情況危殆。該男童在潛伏期內沒有外遊，而他的兩名家居接觸者近日亦出現上呼吸道病徵，男童有接種本年度的季節性流感疫苗。自本流感季節於1月初開始以來，本港累計已接獲10宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中7宗未有接種疫苗。

已接種疫苗 2同住者現病徵 衞生防護中心指個案涉及一名過往健康良好的8歲男童，他由上周六（1日）開始咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，翌日出現發燒。他於本周一（3日）向私家醫生求醫，前日到基督教聯合醫院急症室求醫，同日入住該醫院的兒童病房，其後轉送到香港兒童醫院兒童深切治療部。男童的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發心肌炎。

中心又稱，監測數據顯示本港的流感活躍程度目前仍高於基線水平。而截至3月2日，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為25%，接種率雖較去年同期輕微上升，但仍比其他年齡組群兒童的接種率為低，呼籲所有年滿6個月或以上除有已知禁忌症外人士，若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及出現併發症的人士。