抗癌致陰道收窄 勿灰心改善有法

常見放射治療副作用 擴張器保濕劑惠病眾 本港婦科癌症的發病率持續上升，隨着醫療技術進步，不少患者都會採用放射治療醫治婦科癌症。然而，患者在接受治療期間可能會遭遇一些副作用，例如陰道乾燥和陰道收窄等，即便腫瘤得以控制，生理和心理方面的影響仍然不容忽視。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，目前陰道收窄問題能夠透過多種方法得以改善；她又鼓勵患者，雖然治療癌症過程可能會面臨多重挑戰，但現時已有多種有效的治療方法，能夠有助克服困難，改善生活質素。

放射治療是一種局部且針對性的治療方法，通過高能量X光去破壞或殺死癌細胞。放射治療在婦科癌症的治療中非常普遍，但仍有可能引發副作用，影響患者的生活質量。李慧敏指出，副作用的嚴重程度可能因治療的部位、輻射劑量及是否同時使用化療等因素而異，其中常見的副作用包括陰道乾燥和陰道收窄等。

疤痕組織形成 概率高達88% 李解釋指，造成陰道收窄的原因，是由於疤痕組織的形成，導致陰道管異常狹窄。而根據患者的具體情況、癌症類型、治療方式、擴張劑的使用、激素水平及輻射劑量等，陰道收窄的發生率可高達88%。在治療後的首3年，子宮內膜癌和子宮頸癌患者出現陰道收窄的預期發生率，分別為50%和60%。

同時可致性交疼痛出血乾燥 陰道收窄對患者的生理和心理健康都有影響。李表示，陰道收窄會使患者在性交或插入陰道時感到不適，同時亦可能出現其他副作用，例如白帶、性交疼痛、出血、乾燥等。除了身心健康受到影響，亦可能影響社交健康，甚至產生與伴侶之間的問題，例如停止性生活、缺乏安全感和自信。李引述研究指出，接受放射治療後，有22%的患者表示性生活減少，37%則表示性滿意度降低，性交疼痛的情況也有所增加。

不過，目前陰道收窄的問題能夠透過多種方法改善，包括陰道擴張器療法（VDT）、盆底物理療法和使用陰道保濕劑。她建議患者在完成放射治療後不超過3個月開始進行VDT，每周進行兩至3次，每次一至3分鐘，並持續超過12個月。至於日常護理方面，患者亦可以使用陰道保濕劑，清潔陰道內壁並減少細菌感染的風險，建議每周使用一至兩次。