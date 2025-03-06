兩日兩宗學童墮亡 響起警號

【本報訊】沙田安景街23號碧濤花園二期於昨早有一名14歲男童墮樓，倒臥屋苑平台地上，其家人發現後報案求助。救援人員接報趕至現場，發現男童已陷昏迷，隨即將他送往威爾斯親王醫院搶救，惟最終證實不治。家屬隨後趕往醫院，並助查男童墮樓原因。現場未有留下遺書，男童死因有待剖驗確定。連同前日（4日）馬鞍山有小六男生在校內墮樓身亡，引起關注當中會否涉及學童輕生問題。

教育局回覆查詢時指，對昨日的事件感到十分難過，已即時向學校提供支援及意見。學校在事件發生後，隨即啟動危機處理小組跟進，並安排校本教育心理學家及社工為受事件影響的師生提供輔導。另外，於2024/25學年，截至2025年1月31日，教育局共接獲10宗中、小學匯報的學生懷疑自殺身亡個案。

公院精神科接379宗轉介 而政府自去年11月起推行以學校為本的三層應急機制優化措施，教育局指在2024年9月至10月期間，教育局共接獲12宗需要第二層支援的學校求助個案，並已轉介相關學生予社會福利署的「校外支援網絡隊伍」跟進。社會福利署回覆查詢時指去年11月至今年2月底，隊伍共接獲97宗學校轉介個案。醫管局則指截至2025年1月31日，醫管局精神科服務共接獲379宗透過第三層機制由校長轉介的個案。

香港救助兒童會表示，悲劇背後可能有複雜多樣的原因，包括學業壓力、家庭及人際關係問題等，當學童無法應對這些壓力和挑戰，或者找到幫助時，容易逐漸感到孤單，負面情緒反芻，最終感到絕望，甚至產生輕生念頭。救助兒童會呼籲家長及照顧者多主動關心子女的身心需要，與子女共同訂立合理期望，以減輕不必要的壓力，在成長的路上支持他們，亦鼓勵學生關顧自己的精神健康，覺察情緒需要；在遇到困難時，主動向信任的人及機構尋求幫助。