縮皮變「兩蚊兩折」未收手 長者乘車優惠或再調整

【本報訊】新一份財政預算案向長者兩元優惠計劃開刀，新增每月240程限制，而10元以上車費則收兩折。當局稱，計劃推行十多年才作金額上調整，相信安排會令到整個計劃的可持續性大大提高，同時不排除將來會因應情況再作調整。

稱明年補貼料增至54億 勞工及福利局局長孫玉菡表示，兩元優惠計劃今年預計開支達44億元，明年將增至54億元，加上隨着高齡人口增加，相信相關開支繼續增加的機率很大，所以要想辦法令到計劃可以持續。他又稱，今次並非「自動調整機制」，而兩元優惠計劃推行十多年才作調整，對上一次調整受惠年齡，今次則引入限程及兩元兩折。至於將來政府會否因應情況再作調整，他說不可以完全否定此可能性。

當局早前據推行樂悠咭後的統計，每月使用兩元優惠超過240程的人士有360人，只佔整體250萬受惠對象萬分之一，75%受惠人士乘坐的交通工具車資在10元以下，要略為多付車費只屬於少數。如果以離島渡輪船資50元為例，新機制下受惠者付10元，政府仍要補貼40元。