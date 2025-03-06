社福界削撥17億 前線人手勢蠶食

等同減3500社工填數 「根本無得做」 政府面對巨額財赤下，要求各政府部門在3年內削7%經常開支。勞工及福利局局長孫玉菡昨表示，現時179間受一筆過撥款資助的社福機構，都要「負擔一部分」，58間大型機構要減7%、121間小型機構減3%。現時各社福機構儲備總額超過40億元，過往每年最多可留起25%儲備，會鬆綁至可留起儲備5年至6年，期望可在財政緊絀下更好運用資源。有社福界議員指，雖然不至「執笠」，但社福機構面對撥款被削減「根本無得做」，整個業界被削金額達17億，等於削減3,500個社工，難免影響服務。

孫玉菡昨接受電台訪問時稱，社福界使費最多的兩大範疇，即中央支付的綜援及長生津等不受削資影響，大約有700多億元，而餘下約400億元屬於社署範圍，當中有200多億元，是每年一筆過撥款給社福機構，坦言「嗰度嘅佔比都大」，故在盡力而為之下，都需要機構負擔一部分。

當局放寬儲備回撥「交換」 孫指社福機構雖要削資，但亦要有鬆綁措施，包括善用儲備。他指過往的儲備是每年計，最多可留25%，社福機構需每年將超出水平的儲備回撥社署，將來則可在5年至6年後才一次過計算儲備，讓機構可在削資的最初一、兩年作儲備，做好規劃為未來使用。至於其他措施包括檢討機構未來數年的服務協議等，他認為不至於令到有機構停止營運，因為社福機構並非商業機構，會想辦法去營運。

孫又稱政府現時資助約179間社福機構，當中最大的機構獲政府每年資助約18億元至19億元；最小的機構，政府每年資助約200萬元至300萬元。政府會鼓勵機構用好資助，期望在財政緊絀下更好地運用資源，又強調不擔心影響服務多元化，例如青年中心早上未有服務對象時，可以提供老人服務。

被問到社福界擔心削減開支會令機構向前線開刀？他則稱「唔好咁快做咁嘅判斷」，人是社福機機構的最大資產，機構現時正面對人才流失問題，所以多數機構「都想留住同事」，但認為有辦法渡過是次優化計劃，希望為機構創造更多空間。對於在社福機構削支後，會否向其他福利開支例如綜援開刀，他直言「喺恒常嘅撥款我都睇唔到空間再郁動」，但社福開支的非恒常項目，會視乎實施情況優化，例如立法會已批准購買私人物業作社福用途開支。

議員倡獎券基金5億救急 社福界議員狄志遠則指，社福機構主要營運開支為人手，「減嚟減去，只能減人頭減人工」。他計算減少7%經常性撥款，等於整個業界要減17億元總開支，等同3,500個社工，「根本係無得做」。他稱各類服務的輪候時間會大增，例如老人院和殘疾人士院舍的輪候時間會更長，照顧者的支援服務亦可能受影響。狄建議政府從獎券基金調撥5億元，協助社福機構推出新服務，讓機構有空間透過收費服務彌補營運。針對中小型機構，他倡馬會撥款5億元協助過渡期遇到困難的機構，待經濟狀況好轉時，由政府補回7%撥款。