調升機場離境稅明刊憲

【本報訊】早前政府提出今年10月起把飛機乘客離境稅調升至200元。當局指《2025年飛機乘客離境稅（修訂）條例草案》將於明日刊憲，新稅率適用於今年10月1日或之後購買的機票，預計政府收入每年可增加約16億元。

10月起收200元 當局指根據《飛機乘客離境稅條例》，可獲豁免繳付飛機乘客離境稅的乘客為12歲以下、直接或轉機過境、在同一天內乘搭飛機抵港及離港、乘搭車輛經港珠澳大橋或乘搭船舶抵達香港國際機場，並在其後乘搭飛機離開香港前一直停留在限制區內等。

政府發言人指出，飛機乘客離境稅上一次調整是2003/04年度，至今已超過20年，建議增幅只佔一般市民和訪港旅客的整體出行成本很小部分，估計對飛機乘客的影響輕微。200元的新稅率適用於今年10月1日或之後購買的機票。

另外，根據條例，航空公司和直升機公司協助政府向乘客收取飛機乘客離境稅，以及處理豁免和退款申請，而政府會向它們支付行政費，同時亦會修例，以簡化政府處理行政費的財務安排。當局指條例草案將於本月19日提交立法會進行首讀及開始二讀辯論。