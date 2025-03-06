驚蟄趕瘟神 逼爆鵝頸橋底打小人

【本報訊】昨日是廿四節氣「驚蟄」，按照傳統市民會「打小人」趕走瘟神。銅鑼灣鵝頸橋底、紅磡寶來街、油麻地榕樹頭等地都有「打小人」儀式，其中鵝頸橋底早上已人山人海，有人排隊等逾兩小時，有打工仔請假來「打小人」，當中亦不乏外國遊客體驗「打小人」文化。不少善信「打小人」求安心，有檔主透露，最多人專門來打「小三」。

每次收50元 打病痛打小三 本報記者約上午11時到鵝頸橋底，已有數百人排隊等「打小人」，現場有十多個檔口，劃一每次收費50元。有小人婆稱，今年收費維持每次50元，生意與往年相若，客人多為求消災解難，有打病痛、打小三，亦有人求姻緣。小人婆樂姑則稱，天氣差亦不減市民「打小人」熱情，更有客人專門將台灣的「打小人」公仔放到她這裏給客人欣賞，她形容十分應景。

專程請假前來「打小人」的葉先生表示，每年都會來打小人，今年比往年多人，他笑稱沒有甚麼「目標小人」，只希望打走一些特別衰的小人。葉先生則指，自己對仙姑也沒有特別的選擇，通常會選擇比較少人排隊的仙姑，打完即走。

首次專程來港打小人的遊客劉小姐表示，她與友人一同從東莞前來，雖然東莞也有「打小人」的傳統，但也希望來港體驗一下本地風俗。劉小姐認為在香港「打小人」的價錢不算貴，較為公道。