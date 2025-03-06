主辦方僅換票補鑊 球迷指退款更公道

【本報訊】世界格蘭披治桌球大獎賽假啟德體藝館舉行，惟在新場館觀賽的球迷卻未完賽已被要求離開，主辦單位昨日致歉，又安排受影響人士換領昨今兩日場次同等價錢的門票，但有球迷認為，啟德體藝館缺乏辦大賽的經驗，又指主辦單位給予消費者有退款的權利會更公道。也有球迷擔心事件影響本港形象。

港形象勢受損 昨日有球迷在賽前換取門票，潘先生認為主辦單位應提供球迷退款選項：「我碰巧能夠抽空入場，但賽會應理解不同球迷的處境，如果有人真金白銀買足所有比賽日的門票，大會再讓這些球迷換領門票，也是無補於事。」

他又指，曾到其他地方觀賽，曾試過有賽事到午夜後才完場，對於啟德體藝館未能做足準備，難以理解：「我以前去過內地睇波，打到凌晨12點45分先完場，如果體育園有留意這些比賽，理應有心理準備，桌球的比賽時間隨時較預期長。」

謝先生則擔心事件損害香港舉辦大賽的形象，「外國一定留意到呢件事，所以難免對香港的形象感到擔心，但如何拆彈，則交由管理層思考。」